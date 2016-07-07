الأردن وكندا يؤكدان الاستمرار في مواجهة الإرهاب

بحث #العاهل_الأردني #الملك_عبدالله_الثاني مع رئيس وزراء #كندا #جاستن_ترودو تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما في #سوريا و #العراق والمستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين #الأردن وكندا.

كما تناول اللقاء، الذي تم على هامش مشاركة الدولتين في الملتقى الاقتصادي المنعقد في مدينة صن فالي بولاية #ايداهو في #أميركا ، الجهود المبذولة لمواجهة #الإرهاب و #التطرف ، الذي تستهدف عصاباته الإجرامية أمن واستقرار جميع الدول، ما يتطلب تكثيف جهود محاربة هذه التنظيمات ضمن استراتيجية شاملة.

كما تم تأكيد حرص البلدين على تعزيز العلاقات المشتركة، واستعراض سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، خصوصا في ظل الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي تجمع #عمّان وأوتاوا.

وأعرب الملك الأردني، في هذا الصدد، عن تقدير بلاده للدعم الذي تقدمه كندا للمملكة بواسطة برامج المساعدات ومن خلال مؤتمر لندن للمانحين.

بدوره، أشار رئيس وزراء كندا إلى التقدير الدولي الكبير للجهود التي يبذلها الأردن، بقيادة العاهل الأردني، في التعامل بحكمة مع الأزمات الإقليمية والتحديات الناتجة عنها، إلى جانب مساعيه لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.