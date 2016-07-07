الشرطة البريطانية تفحص عبوة مريبة في مبنى البرلمان

قالت الشرطة البريطانية إن إنذاراً أمنياً انطلق في مبنى البرلمان بعد العثور على عبوة مريبة لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو حالات مرضية.

وذكر متحدث باسم شرطة العاصمة أن العبوة المريبة وصلت إلى البرلمان الساعة 12:30 ظهراً تقريباً بالتوقيت المحلي ويجري فحصها.

وقال مراسل لصحيفة "تايمز" على "تويتر" إن الشرطة تحلل خطاباً لعضو في المجلس الأعلى للبرلمان (مجلس اللوردات) بعد العثور على مسحوق أبيض في المظروف.

وذكر متحدث باسم مجلس اللوردات دون الخوض في تفاصيل أنه يجري التحقيق في أمر الواقعة.

ومداخل البرلمان مفتوحة فيما يبدو كالمعتاد، ولم يلاحظ أي زيادة في أعداد الشرطة هناك.