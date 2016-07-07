تركيا تقصف أهدافا لـ"العمال الكردستاني" جنوب شرق البلاد

قصفت طائرات حربية تركية أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في مناطق ريفية اليوم الخميس في إقليم شرناق جنوب شرق البلاد، وفق مصادر أمنية.



وقالت المصادر إن سبعة أهداف شملت ملاجئ وكهوفا تابعة للعمال الكردستاني دمرت في الغارات الجوية على جبل الجودي ومنطقة كوجلوكوناك والتي جاءت بعد طلعات جوية استكشافية لطائرات بدون طيار.



ولم تتوفر معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.



كما ذكرت مصادر عسكرية أن الطلعات الاستكشافية تواصلت بالمنطقة، فيما شنت قوات الدرك والقوات الخاصة عمليات بحث.



وتصاعد الصراع بين حزب العمال الكردستاني الساعي للحصول على الحكم الذاتي والجيش التركي في تموز/يوليو الماضي بعد انهيار هدنة بين الطرفين. وقتل الآلاف من المسلحين وأفراد قوات الأمن ومدنيين خلال القتال في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية.



ويشن الجيش ضربات جوية متكررة على حزب العمال الكردستاني في المناطق الريفية بجنوب شرق تركيا التي يهيمن عليها أكراد وفي شمال العراق حيث تتمركز قيادة الجماعة.



وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع منذ بدء حزب العمال الكردستاني -الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون جماعة إرهابية- تمرده في 1984.