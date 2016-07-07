خليفة متوقعة لكاميرون:المهاجرون الشرعيون لهم حق البقاء

قالت أندريا ليدسوم - وهي أحد ثلاثة مرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة البريطانية خلفا لديفيد #كاميرون ، اليوم الخميس، إنها ستضمن أن كل المهاجرين الذين يعيشون بشكل مشروع في #بريطانيا سيكون لهم حق البقاء بعد أن تخرج البلاد من #الاتحاد_الأوروبي .

وأضافت ليدسوم وزيرة الدولة لشؤون الطاقة التي كان لها باع طويل في مجال الخدمات المالية قبل أن تدخل المشهد السياسي أن من يريد السفر والدراسة في #أوروبا بعد خروج بريطانيا من التكتل سيكون له الحرية في عمل ذلك.

وأعلنت في خطاب "ينبغي أن نطمئن المجموعات المختلفة في بلادنا، نطمئنهم بشأن الهجرة. نريد هجرة عادلة لكن تخضع لضوابط.. عادلة لكل الموجودين هنا بالفعل ولكل أصحاب الموهبة في جميع أنحاء العالم".

وتابعت قولها "أقول لكل المقيمين هنا بشكل مشروع.. لكم أن تبقوا".