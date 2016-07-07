سوريا.. أميركا تفشل هجوماً للمعارضة على البوكمال

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن هجوما للمعارضة السورية في شرق سوريا فشل بسبب غياب الدعم الجوي الأميركي له في اللحظة الحرجة من المعركة قرب #البوكمال.

وذكرت الصحيفة أن المقاتلات الأميركية التي كان من المفترض دعم #المعارضة بهجومها على مدينة البوكمال الحدودية مع #العراق في الثامن والعشرين من يونيو الماضي تلقت أمرا بترك سوريا والتوجه إلى #الفلوجة العراقية لتدمير قافلة لمسلحي #داعش الذين طردوا مع آلياتهم قبل ذلك منها.

واعتبرت الصحيفة أن فشل العملية قرب البوكمال شكل ضربة قوية للخطط الأميركية بشأن تشكيل وحدات محلية قادرة على مواجهة الإرهابيين.

يأتي ذلك فيما اتفق الرئيسان الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي على زيادة تنسيق الأعمال العسكرية في #سوريا بحسب بيان أصدره الكرملين.

وقال الكرملين إن بوتين حث أوباما على المساعدة في فصل #المعارضة عن جبهة النصرة والجماعات المتطرف الأخرى.

وبحسب بيان للبيت الأبيض فإن أوباما أبدى قلقه لبوتين من عدم التزام #نظام_الأسد باتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأشار البيان إلى أن أوباما طالب بوتين بممارسة ضغوط روسية على النظام، وضرورة إحراز تقدم في عملية الانتقال السياسي.

وأبدى أوباما التزامه بمحاربة داعش في سوريا وبإيجاد حل سياسي للصراع السوري.