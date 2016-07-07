قتيلان بانفجار منزل يقيم فيه لاجئون جنوب تركيا

أوردت وكالة "دوغان" للأنباء أن شخصين قتلا بانفجار وقع، الأربعاء، داخل منزل يقيم فيه لاجئون في بلدة تركية قريبة من الحدود السورية.

كما فتحت السلطات التركية تحقيقا حول الانفجار الذي وقع الأربعاء في بلدة قريبة من الحدود السورية، وأدى إلى مقتل سوريين يشتبه في أنهما كانا يصنعان قنابل، حسب ما أعلن مكتب حاكم المنطقة.

وأظهرت عناصر التحقيق الأولى التي كشفها بيان صادر عن مكتب حاكم المنطقة، مساء الأربعاء، أن الرجلين أصيبا بجروح مميتة بينما كانا يعدان متفجرات.

وأضاف البيان "تم فتح تحقيق في الحادث"، مشيرا إلى أن الشرطة قامت بتفتيش المنزل، وضبطت فيه سلاحا وكاتما للصوت.

في العام 2013، أدى تفجير سيارتين مفخختين في ريحانلي إلى سقوط 46 قتيلاً في هجوم نسبته السلطات التركية إلى قوات موالية للنظام السوري، لكن هذا الأخير نفى أي دور له.

تستقبل تركيا 2.7 مليون لاجئ سوري، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرض مؤخراً منح هؤلاء اللاجئين الجنسية التركية.