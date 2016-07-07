لويزيانا.. احتجاجات عقب مقتل رجل أسود برصاص شرطيين

قالت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، إنها ستحقق في مقتل رجل أسود على يد ضابطي شرطة من البيض بعدما طرحاه أرضاً وأطلقا النار على صدره أمام متجر في باتون روج بولاية لويزيانا.

وأثارت لقطات في تسجيلين مصورين على الأقل لحادث إطلاق النار على ألتون سترلينغ (37 عاماً) في وقت مبكر، يوم الثلاثاء، احتجاجات وموجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أحدث حالة لتعامل وحشي مزعوم من جانب الشرطة ضد أميركيين من السود في مدن بدءاً من فيرغسون بولاية ميزوري إلى بالتيمور ونيويورك.

وبحسب لقطات من تسجيل فيديو صوره عبدالله مفلحي، وهو صاحب متجر "تريبل إس فوود مارت" حيث قتل سترلينغ في مرآب السيارات، أطلق أحد الضابطين النار عليه 5 مرات من مسافة قصيرة فيما قام الآخر بنزع شيء ما من جيب بنطال سترلينغ الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال مفلحي الذي كان يعتبر سترلينغ صديقاً له وسمح له ببيع اسطوانات مدمجة أمام متجره "أشعر بحزن شديد. إنه فعل شنيع وجنوني". وأعطى مفلحي نسخة من الفيديو لوكالة "رويترز" وقال إن الشرطة اخذت مسدساً من جيب سترلينغ.

وتجمع بضع مئات من الأشخاص، يوم الأربعاء، في وقفة بالشموع قرب موقع مقتل سترلينغ حيث دعا متحدثون لاحتجاجات سلمية وتحقيق العدالة والوحدة في مواجهة "القوة المفرطة" من جانب الشرطة ضد السكان السود.

وقال كيب هولدن، رئيس بلدية باتون روج، والشرطة المحلية إنهما يرحبان بالتحقيق الذي فتحته وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي

ومدعون اتحاديون.