ميركل: سلوك روسيا بأوكرانيا أفقدها ثقة "الناتو"

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل الخميس أن تعزيز دفاع حلف شمال #الأطلسي في الشرق الذي يفترض أن يتقرر خلال قمة #وارسو، مبرر بسلوك #روسيا في #أوكرانيا الذي "أفقدها ثقة" الحلف.

وصرحت ميركل أمام مجلس النواب أن "سلوك روسيا في الأزمة الأوكرانية زعزع حلفاءنا في #الشرق إلى حد كبير، عندما يتم التشكيك بحرمة الحدود وسيادة القانون من خلال الأقوال والأفعال، فإن الثقة تتراجع".

وأضافت أن القمة ستعقد "بينما شهد الوضع الأمني في داخل وخارج أوروبا تغييرا ملحوظا".

ويفترض أن يتم قادة دول الحلف خلال قمة وارسو تعزيز دفاعات الحلف أمام روسيا من خلال نشر قوات في دول شرق أوروبا التي تتقاسم حدودا مع روسيا. إضافة إلى إجراء #مناورات وزيادة ميزانيات الدفاع.

وهذا التعزيز غير مسبوق منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، ويفترض أن يكون لألمانيا دور كبير فيه إذ ستشارك في تشكيل 4 كتائب (بين 600 وألف جندي) ستنشر بالتناوب اعتبارا من 2017 في استونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا.

وتأتي هذه الإجراءات بعد ضم روسيا لشبه #جزيرة_القرم وبدء التحرك الانفصالي الموالي لموسكو في شرق أوكرانيا في ربيع 2014.

إلا أن ميركل مدت اليد إلى روسيا، وأكدت أن الإجراءات ردعية و"دفاعية خصوصا" وأن الحلف يريد استئناف الحوار مع موسكو.

وصرحت ميركل أن "الأمن الدائم في أوروبا غير ممكن إلا مع روسيا وليس من دونها".

وشددت على "الردع والحوار، والالتزام الواضح إزاء شركائنا في الحلف ومد اليد من أجل الحوار"، مؤكدة أنها "عوامل غير متناقضة، بل على العكس، لا يمكن الفصل بينها".