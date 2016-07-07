نيجيريا.. "منتقمو الدلتا" تهجم مجدداً على منشآت نفطية

أعلنت مجموعة #منتقمو_الدلتا المتمردة، مسؤوليتها الخميس عن هجوم جديد على منشآت نفطية في جنوب #نيجيريا، رغم نداءات للوحدة وجهها #النظام_النيجيري .

وقد أعلنت المجموعة في بريد إلكتروني مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت خلال الليل منصات التوزيع 22 و23 و24 التي تشغلها شركة شيفرون الأميركية في دلتا النيجر. وقد تعرضت منصتا التوزيع 23 و24 اللتان تصب فيهما أنابيب صغيرة للنفط لهجوم في الأول من حزيران/يونيو، ثم تم تصليحهما.

ومنصات التوزيع هي منصات تصب فيها أنابيب صغيرة للنفط والغاز قبل تحويلها إلى خطوط توصيل أكبر حجما.

وذكر مصدر عسكري أن الهجوم قد وقع في منطقة واري، واستخدمت فيه عبوة متفجرة تشغل عن بعد".

ومنذ بداية السنة، أعلنت مجموعة "منتقمو الدلتا" مسؤوليتها عن عشرات الهجمات على بنى تحتية نفطية وجهت ضربة موجعة إلى القدرات الإنتاجية لنيجيريا، المنتج الأول للنفط في إفريقيا.

ويطالب "منتقمو الدلتا" برحيل الشركات النفطية الأجنبية من هذه المنطقة في جنوب نيجيريا، والمحرومة على رغم العائدات النفطية. ويطالبون أيضا بالحكم الذاتي لمنطقة الدلتا.