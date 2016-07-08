أستراليا تقدّم 300 مليون دولار لقوات الأمن الأفغانية

قالت الحكومة الأسترالية اليوم الجمعة إن #أستراليا ستدفع 300 مليون دولار أميركي إضافية للمساعدة في تطوير قوات الأمن الأفغانية.

يأتي هذا الإعلان قبيل قمة لحلف شمال #الأطلسي في وارسو سيكون فيها الوضع الأمني الهش في #أفغانستان موضوعا رئيسيا للنقاش.

وأستراليا حليف قوي لـ #الولايات_المتحدة في حربي أفغانستان والعراق وكانت تعهدت أصلا بتقديم 500 مليون دولار في الفترة من 2010-2017، لكنها ستقدم الآن 100 مليون دولار إضافية سنويا حتى 2020 .

وزار رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول العاصمة الأفغانية كابول في يناير/كانون الثاني، وأعلنت وزارة الدفاع الأسترالية بعد ذلك بشهرين أن قواتها ستبقى هناك لثلاث سنوات أخرى على الأقل.

ويوجد حوالي 270 جنديا أستراليا ضمن قوة حلف الأطلسي في أفغانستان البالغ قوامها ثلاثة آلاف جندي.

ويشمل مبلغ الـ 100 مليون دولار الذي تعهدت أستراليا بتقديمه سنويا مساهمة قيمتها 80 مليون دولار للجيش الوطني الأفغاني و20 مليون دولار للشرطة الأفغانية.