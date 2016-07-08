أوباما يتوقع خروجا بريطانيا منتظما من الاتحاد الأوروبي

أعرب الرئيس الأميركي، باراك #أوباما ، الجمعة عن ثقته في خروج "منتظم" لـ#بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي حفاظاً على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي العالمي.

وكتب أوباما في مقالة نشرتها صحيفة "فاينانشل تايمز": "أياً كانت المصاعب لدي الثقة في قدرة بريطانيا والاتحاد الأوروبي على التفاوض من أجل تحقيق الانتقال بصورة منتظمة إلى علاقة جديدة، فيما تبقي بلداننا جميعها نصب أعينها الاستقرار المالي ونمو الاقتصاد العالمي".

كما حذر من جهة أخرى في وارسو، بأنه "ليس من مصلحة أي كان أن تجري مفاوضات خلافية ومطولة"، متحدثاً في ختام لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، قبل قمة للحلف الأطلسي.