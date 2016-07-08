أميركا.. فتح مبنى الكونغرس بعد إغلاقه لأسباب أمنية

أعلنت الشرطة الأميركية إعادة فتح مبنى الكونغرس الأميركي بعد زوال التهديد الأمني.

وكانت الشرطة قد أمرت بإغلاق مبنى الكونغرس، اليوم الجمعة، لإجراءات أمنية، وطلبت من العاملين الاحتماء بمكاتبهم وإغلاق الأبواب والنوافذ.

وقال ضابط شرطة في مبنى الكونغرس إن "حدثا" يجري، وإن السلطات تبحث عن شخص ما. وقالت الشرطة إنه ليس مسموحا لأحد مغادرة المبنى أو دخوله إلى حين رفع الحظر.

وقال مسؤول في مجلس الشيوخ: الشرطة الأميركية تبحث عن امرأة قد تكون مسلحة، وربما تكون مختبئة في قبو مبنى مجلس النواب.

وكان 5 من ضباط الشرطة الأميركية قد قتلوا، 4 منهم قتلوا برصاص قناصة، بينما قتل ضابط خامس بكمين #مسلح في دالاس، فيما أصيب 6 ضباط آخرون، مساء الخميس (بالتوقيت الأميركي)، أثناء مظاهرات في منطقة وسط المدينة للاحتجاج على مقتل رجلين من السود في #مينسوتا ولويزيانا.

وهذا هو أحد أسوأ حوادث #إطلاق_النار على الشرطة في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.

وأبلغ ديفيد براون، رئيس شرطة دالاس مؤتمراً صحافياً أن قناصين اثنين في موقعين مرتفعين أطلقا النار على 11 من #ضباط الشرطة فيما يبدو أنه هجوم منسق.

وقالت الشرطة في وقت لاحق على "تويتر"، إن ضابطاً رابعاً توفي متأثراً بإصابته، وإن ضابطاً خامساً قتل بكمين #مسلح.