المانيا تسجن 5 رجال لقتالهم مع حركة الشباب الصومالية

أصدرت محكمة في #المانيا الخميس حكما بالسجن على خمسة رجال لمشاركتهم في القتال في صفوف #حركة_الشباب في #الصومال .

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن مع وقف التنفيذ على رجل سادس اعتقلته حركة الشباب وعذبته لمدة أشهر للاشتباه بانه جاسوس لحساب الدول الغربية.

وأصدرت محكمة #فرانكفورت العليا بحق المتهمين الخمسة، وجميعهم مواطنون ألمان، أحكاما بالسجن ما بين ثلاث سنوات ونصف وخمس سنوات لانضمامهم إلى مجموعة إرهابية أجنبية.

والمتهمون هم الأشقاء عبدالله وعبد السلام وعبد الواحد ف.، وهم من أصل صومالي، وصهرهم ستيفن ن.، وصديقهم الألماني التونسي منير ت.

وكان الرجال وهم من مدينة #بون ، توجهوا إلى كينيا في 2012 وإلى الصومال في السنة التالية، وأخذ بعضهم زوجته وأطفاله معه.

وبعد عدة أشهر في معسكرات التدريب، خدم الرجال ومعظمهم في العشرين من العمر، ما بين 13 و18 شها في قواعد ومواقع قتالية مختلفة مع حركة الشباب، بحسب بيان المحكمة.

إلا أنه في تموز/يوليو 2014 اختاروا مغادرة الصومال بسبب معاملة الحركة "القاسية" للمقاتلين الأجانب، بحسب المحكمة.

واتصل ثلاثة منهم بالسفارة الألمانية في نيروبي واعتقلوا عند وصولهم جوا إلى فرانكفورت.

وخطط الاثنان الآخران للتوجه إلى #سوريا للانضمام إلى تنظيم #داعش ، إلا أنهما اعتقلا في #كينيا وتم ترحيلهما إلى المانيا.

أما السادس وهو الماني من أصل صومالي يدعى عمر احمد د. فقد توجه إلى الصومال عبر كينيا في 2013.

إلا أنه أثار شبهات الحركة بسبب توجيهه العديد من الأسئلة، بحسب بيان المحكمة. واعتقدت الحركة أنه جاسوس للدول الغربية، فاعتقلته وتعرض "لسوء المعاملة والتعذيب" لأشهر طويلة قبل الافراج عنه.

واعتقل في كينيا وتم ترحيله الى المانيا في 2014 حيث يدرس منذ ذلك الحين.