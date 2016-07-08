حلف الناتو يقر تعزيز قدرات الردع ودعم الحرب ضد داعش

يقر قادة دول حلف شمال الأطلسي نشر 4000 جندي في دول البلطيق وبولندا لتعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء قبالة الحدود مع روسيا.

وقال أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن القمة ستقرر نشر الحلفاء 4 كتائب "متعددة الجنسية "، وهي تمثل "رسالة واضحة مفادها أن أي اعتداء على أي من الحلفاء هو اعتداء على الحلفاء ككل ".

وتهدف التعزيزات إلى زيادة قدرة الردع الأطلسية ضد روسيا، حيث تخشى الدول الشرقية من هجومات مكثفة من الشرق، بعد أن انتهكت روسيا الحدود الدولية القائمة منذ معاهدة مالطا غداة الحرب العالمية الثانية، خاصة مقتضيات معاهدة هيلسنكي في السبعينيات.

وتؤكد روسيا أن التهديدات التي تنسبها دول البلطيق وبولندا تفتقد إلى أي أساس.

وينتظر أن تؤكد القمة على تعزيز قدرات الردع لمواجهة المخاطر التي قد تأتي من روسيا، لكنها تحافظ في الوقت نفسه على قنوات الحوار مفتوحة مع موسكو.

وسيعقد حلف الناتو وروسيا اجتماعا على مستوى السفراء يوم الأربعاء المقبل في بروكسل. وقال ينس ستولتنبرغ "الحلف لا يرغب في فتح المواجهة مع روسيا، ولا يريد إحياء الحرب الباردة"، بل إنه يتطلع إلى حوار بناء يمكن من خفض مخاطر الاحتكاك وضمان الشفافية حول تحرك القوات والمناورات العسكرية".

ومن المقرر أن يوافق قادة دول الحلف على تعزيز القوة متعددة الجنسية في رومانيا، وتشغيل نظام الدفاع الصاروخي في رومانيا لمواجهة مخاطر الصواريخ الباليستية التي قد تأتي من دول شرق أوسطية مثل إيران.

وقال ينس ستولتنبرغ إن القمة ستقر خطوات ملموسة لدعم التحالف الدولي ضد داعش من خلال الموافقة على نشر طائرات الاستطلاع (ايواكس) لمساعدة الحلفاء في الحرب ضد داعش.

كما سيعزز الحلف تواجده في المتوسط للمشاركة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في مواجهة شبكات التهريب. ودعا الحلف 26 دولة شريكة للمساهمة في مباحثات مخاطر عدم الاستقرار في الجنوب.

وتشارك في المباحثات عن الجانب العربي كل من المغرب وتونس والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت في وارسو.