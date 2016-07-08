بان كي مون يدعو واشنطن لمعالجة التمييز والعنصرية

اعتبر الأمين العام لـ #الأمم_المتحدة #بان_كي_مون اليوم الجمعة أن #الولايات_المتحدة بحاجة إلى معالجة #التمييز على نحو شامل، بما في ذلك الفوارق #العنصرية في إنفاذ القانون، وذلك بعد أن قتلت #الشرطة_الأميركية رجلين أسودين في #لويزيانا و #مينيسوتا .

وقال فرحان حق، المتحدث باسم بان كي مون، في بيان، إن الأخير أدان أيضا قتل خمسة رجال شرطة في #دالاس خلال تظاهرة ضد العنصرية في #أميركا .

وأضاف: "ليس هناك مبرر لمثل هذا العنف. من فعلوا ذلك تسببوا في زيادة المعاناة التي يشعر بها كثيرون في الولايات المتحدة بعد مقتل رجلين أميركيين من أصل إفريقي على مدى يومين".

وقتل قناص واحد على الأقل خمسة رجال شرطة في دالاس، وأصاب سبعة آخرين لدى انتهاء احتجاج نُظم الليلة الماضية ضد حادثي إطلاق نار أسفرا عن مقتل رجلين أسودين برصاص الشرطة في لويزيانا ومينيسوتا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن بان كي مون دعا إلى تحقيق "شامل ونزيه" في مقتل الرجلين الأسودين.