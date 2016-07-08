بوتين وهولاند وميركل يناقشون حلا سياسيا لأزمة أوكرانيا

ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين ، ونظيره الفرنسي، فرانسوا #هولاند ، والمستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل ، أزمة #أوكرانيا الجمعة، مشددين على ضرورة إيجاد حل سياسي للصراع في شرق أوكرانيا، وفق الكرملين.

وقال الكرملين إنه خلال مكالمة هاتفية عبّر الزعماء الثلاثة عن قلقهم بشأن الانتهاك المتكرر لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا. كما طلب بوتين من هولاند وميركل أن "يؤثرا بشكل أكثر فعالية على الجانب الأوكراني" خلال اجتماعاتهما المقررة مع الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في العاصمة البولندية وارسو.

كذلك شدد الزعماء الثلاثة على ضرورة منح وضع قانوني خاص لشرق أوكرانيا، وإجراء إصلاحات دستورية وانتخابات محلية.