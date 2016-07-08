جنرال أميركي: خفض قواتنا في أفغانستان لن يؤثر ميدانياً

أعلن قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي، الجنرال جوزيف فوتيل، أن قرار الرئيس باراك #أوباما سحب نحو 1400 جندي من #أفغانستان لن يؤثر على المهمة العسكرية الأميركية هناك، مشيراً إلى أن بعض المهام يمكن القيام بها من خارج الأراضي الأفغانية.

وأجل أوباما يوم الأربعاء خططه السابقة بخفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان من 9800 إلى 5500 بحلول نهاية العام الحالي، وقرر الإبقاء على 8400 جندي هناك، مبرراً قراره بأن القوات الأفغانية ما زالت تحتاج إلى الدعم الأميركي في قتال حركة #طالبان بعد 15 عاماً من الحرب.

وفي أول تعليق له على تصريح أوباما، خفف الجنرال فوتيل قبل وصوله إلى كابول، الجمعة، من وطأة الانسحاب الوشيك، معترفاً في الوقت عينه بأن القوات الأفغانية تتكبد الكثير من الخسائر البشرية.

وجاء في تقرير صدر في الآونة الأخيرة من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الخسائر البشرية في صفوف القوات الأفغانية ارتفعت 27% في الفترة بين الأول من كانون الثاني/يناير و15 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وقال فوتيل لعدد محدود من الصحافيين الذين كانوا يسافرون معه إلى أفغانستان: "إنه أمر صعب. فهم يتكبدون الكثير من الخسائر البشرية، وهذا أمر مقلق. علينا أن نتنبه لهذا الأمر"، مضيفاً "لكنني لا أعتقد أن (قرار) تخفيض عدد (الجنود) سيكون له تأثير على المهام الرئيسية التي نقوم بها، خصوصاً فيما يتعلق بقوات الأمن الأفغانية".

ووفقاً للتقديرات الأميركية، تسيطر طالبان في الوقت الحالي على مساحة أكبر من أي وقت مضى منذ الإطاحة بها في أعقاب الغزو بقيادة واشنطن عام 2001.

كما تمكن تنظيم #داعش من تأسيس تواجد محدود له هناك.

كما ذكر فوتيل أن قرار أوباما الإبقاء على 8400 جندي في البلاد كان موضع ترحيب من الحلفاء الذين يتوقع أن يؤكدوا التزاماتهم حيال أفغانستان خلال قمة حلف شمال الأطلسي في وارسو يومي الجمعة والسبت.

ولفت إلى أن "هذا يبعث برسالة أمل كبيرة هنا للتحالف، وأعتقد أنها ستشجع شركاءنا على الاستمرار في المساهمة".

كذلك اقترح فوتيل أن ينفذ قرار تخفيض الجنود تدريجياً خلال الأشهر المقبلة مع استدعاء بعض الدعم للقوات الأميركية في أفغانستان من خارج البلاد.

وأوضح من دون الإفصاح عن التفاصيل: "سننجز هذه التخفيضات عبر نقل بعض الإمكانيات إلى الخارج - والتي لا تحتاج إلى أن تكون في أفغانستان لإنجاز مهامها- لدعم القوة".