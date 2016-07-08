داعشي مسجون بالكويت يكشف علاقة التنظيم بإيران والأسد

كشف المتهم الداعشي #علي_عمر المُلقب بـ #أبو_تراب خلال التحقيق معه في #الكويت أن هذا التنظيم المتطرف على علاقة جيدة بـ #النظام_السوري و #الاستخبارات_الإيرانية ، مبيناً أنه حضر شخصياً اجتماعات تنسيقية بين #داعش وجهات تمثل نظام #دمشق ومخابرات #طهران ، وذلك حسب ما جاء في صحيفة "الجريدة" الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية رفيعة أن المتهم قدم كشفاً بأسماء القادة الميدانيين للتنظيم وجنسياتهم وآلية عملهم، واتصالاتهم مع بعض الجهات الاستخباراتية، واصفةً "أبوتراب" بـ"الصيد الثمين"، إذ كشف، ووالدته #حصة_محمد التي ألقي القبض عليها معه، كنزاً من المعلومات الاستخباراتية أدهش قيادة #التحالف العسكري الدولي ضد "داعش"، والذي تُعتبر الكويت من أبرز أعضائه.

وأضافت المصادر أن "أبو تراب" شرح كيفية تهريب التنظيم للنفط وبيعه في السوق السوداء لدول إقليمية وتجار عالميين، الأمر الذي ساهم، حسب اعترافاته، في انخفاض الأسعار، لافتةً إلى أنه أدلى بأسماء متورطة في تصريف النفط الداعشي عالمياً، حيث كان ضمن العناصر المسؤولة عن تصدير نفط الحقول التي يسيطر عليها التنظيم في #سوريا و #العراق .

ولفتت إلى أن التحقيقات مستمرة مع المتهم لكشف مزيد من المعلومات التي تعد خريطة طريق لمحاربة التنظيم، وتكشف أسراراً كثيرة داخلية خاصة به لم تكن معروفة لقوات التحالف.

في السياق ذاته، قال مصدر مطلع إن التحقيقات مع المتهم كشفت أن عدد الكويتيين و"البدون" الذين يقاتلون مع داعش في سوريا والعراق يقارب الـ100، غير أنه لا يعرف أسماءهم لأن المناداة هناك تكون بالكنية لا بالاسم.

ووفقاً للمصدر، قال "أبوتراب" إن هؤلاء المواطنين و"البدون" خرجوا من الكويت بحجة أداء العمرة، أو بداعي الدراسة أو السياحة في تركيا، مؤكداً أنه لا توجد هناك كويتيات باستثناء والدته التي عادت معه.

وأضاف أن "قادة التنظيم في سوريا عراقيون، وأغلب أعضائه من تونس والمغرب والجزائر"، لافتاً إلى أنه لم يلتقِ "أمير" التنظيم أبوبكر البغدادي ولا نائبه، ولم يكن يمكنه طلب مقابلتهما، وأن اختياره كمسؤول عن النفط جاء بناء على دراسته واللغة التي يجيدها.

وأوضح أن التنظيم يعتمد في مصادره على النفط و"الجزية" من المناطق التي يسيطر عليها، مشيراً إلى أن معاركه الإرهابية تسير يومياً على نحو منتظم، فضلاً عن وجود فرق أخرى لتأمين مقاتليه.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الاثنين الماضي القبض على عمر (مواليد 1988) وأحضرته من الخارج، مع والدته المواطنة المتهمة حصة محمد (مواليد 1964)، إلى جانب طفله، الذي أنجبه في محافظة #الرقة من زوجته السورية.

وذكر بيانها حينئذ أن المتهم اعترف بانضمامه مع والدته إلى "داعش"، بعد تحريض منها، مبيناً أنها دفعت أولاً بابنها الأصغر عبدالله (مواليد 1991) لينضم إلى التنظيم، حتى قتل في إحدى معاركه الإرهابية بالعراق، وعقب ذلك بادر أخوه (المتهم الحالي) إلى قطع دراسته في بريطانيا، التي كان يدرس بها هندسة البترول، متوجهاً مع أمه إلى التنظيم في الرقة، ليُختار هناك مسؤولاً عن تشغيل حقول النفط والغاز، مع اشتغال والدته بالتدريس لزوجات وأبناء الإرهابيين، وتحفيزهم نفسياً وفكرياً.