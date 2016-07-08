صدامات بين مشجعي كرة قدم والشرطة في باريس

دارت صدامات ليل الجمعة في جادة #الشانزيليزيه بـ #باريس بين مجموعات من مشجعي #كرة_القدم و #الشرطة_الفرنسية في الوقت الذي كانت فيه جموع من الفرنسيين تحتفل بفوز #فرنسا على #المانيا في الدور نصف النهائي من #كأس_أوروبا .

وأفادت صحافية في وكالة "فرانس برس" أن مجموعات من الشبان رمت حجارة وزجاجات ومقذوفات أخرى باتجاه عناصر شرطة مكافحة #الشغب كما أضرمت النار في عدد من حاويات النفايات في الجادة الباريسية الشهيرة وأطلقت باتجاههم أسهما نارية.

وردت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وردد الشبان على مسامع عناصر الشرطة: "نحن في ديارنا، نحن في ديارنا"، في حين قطعت الشرطة السير في الجادة ونصحت المارة بالعودة إلى منازلهم.

وإثر هذه الصدامات خلت الجادة من جموع المحتفلين باستثناء قلة قليلة من الشبان الذين ظلوا في المكان ولا سيما حول قوس النصر.