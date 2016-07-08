طائرات تركية تقصف مقاتلين أكراداً ومقتل 12

قالت مصادر أمنية إن طائرات تركية مقاتلة قصفت أهدافاً لمسلحين أكراد في مناطق ريفية في إقليم هكاري بجنوب شرق تركيا وفي شمال العراق، اليوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل 12 من المسلحين.

وقالت المصادر إن الضربات الجوية استهدفت 8 من مواقع "حزب العمال الكردستاني" قرب بلدة سمدنلي الجنوبية الشرقية و7 مواقع أخرى في شمال العراق حيث تتمركز قيادة الحزب.

وبعد أن جمعت طائرات بدون طيار معلومات انطلقت المقاتلات من ديار بكر كبرى مدن المنطقة التي يغلب على سكانها الأكراد لتضرب مخابئ ومجموعات من المسلحين عبر الأراضي التي تنفذ فيها تركيا ضربات جوية ضد "حزب العمال الكردستاني" بشكل منتظم.

واستهدف "حزب العمال الكردستاني" موقعاً عسكرياً بهجوم بقذائف مورتر وأسلحة مضادة للطائرات وأسلحة آلية قبل فجر الجمعة. ورد الجيش بقصف مدفعي.

واستعر الصراع بين "حزب العمال الكردستاني" الذي يسعى للحكم الذاتي والجيش التركي في يوليو الماضي بعد انهيار وقف إطلاق النار. وقتل آلاف المسلحين وأفراد الأمن والمدنيين في المعارك التي وقعت في المنطقة منذ ذلك الحين.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع منذ بدأ "حزب العمال الكردستاني" - الذي تصنفه تركيا وحلفاء غربيون منظمة إرهابية - حملة تمرده في عام 1984.