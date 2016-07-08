عدد سكان دول الاتحاد الأوروبي ازداد بسبب الهجرة

قالت وكالة الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن عدد سكان دول الاتحاد ازداد العام الماضي بنحو مليوني شخص ليصل إلى 510,1 مليون نسمة، لأسباب من أهمها تدفق اللاجئين والمهاجرين على دول الاتحاد الـ28.

ولأول مرة أيضا، سجلت دول الاتحاد الأوروبي عدد وفيات أكبر من عدد الولادات، فخلال العام 2015 توفي نحو 5,2 مليون من سكان دول الاتحاد الأوروبي، بينما بلغ عدد المواليد الجدد 5,1 مليون.

ويعني ذلك أن #الاتحاد_الأوروبي سجل لأول مرة "تغيرا طبيعيا سلبيا في #عدد_السكان"، بحسب الوكالة.

ومع ذلك فقد زاد عدد السكان العام الماضي إلى 510,1 مليون نسمة مقارنة مع 508,3 مليون في العام الذي سبق بسبب وصول نحو 1,9 مليون لاجئ ومهاجر إلى أوروبا أغلبيتهم من دول الشرق الأوسط في أكبر أزمة مهاجرين تشهدها #أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت الوكالة إن عدد طلبات اللجوء في دول الاتحاد بلغ العام الماضي 1,2 مليون طلب، أي ضعف عددها في 2014.

ولا يزال عدد السكان في ألمانيا الأكبر تليها فرنسا وبريطانيا. وسجلت أعلى نسبة ولادات في أيرلندا و#فرنسا و#بريطانيا، وأدناها في إيطاليا و#البرتغال و#اليونان.