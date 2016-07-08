كاميرون: دور بريطانيا "لن يتقلص" في العالم

أكد رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، ديفيد #كاميرون ، الجمعة، أن المملكة المتحدة ستحتفظ بمكانتها في العالم كاملة رغم قرارها الخروج من #الاتحاد_الأوروبي .

وقال كاميرون عند وصوله إلى قمة حلف شمال الأطلسي في وارسو، إن "بريطانيا لن تلعب دوراً أصغر في العالم".

وتلتقي دول الحلف الـ28 الجمعة في وارسو للبحث في تعزيز الخاصرة الشرقية للحلف في مواجهة المخاوف التي تثيرها روسيا، وإعادة تأكيد تماسكها بالرغم من قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد.

كما ستؤكد هذه الدول على استمرار العلاقة الوثيقة بين الاتحاد الذي قد يضعفه خروج #بريطانيا و#الحلف_الأطلسي .