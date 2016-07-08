لندن تنشر 650 جنديا باستونيا وبولندا لتعزيز "الأطلسي"

يعلن رئيس وزراء بريطانيا ديفيد #كاميرون خلال قمة الحلف الأطلسي في #وارسو الجمعة عن نشر بلاده 500 جندي في أستونيا و150 في بولندا في إطار تعزيز الدفاعات الأوروبية في مواجهة روسيا.

وقال مسؤول بريطاني إن هذه القوات ستنشر على المدى الطويل، مشددا على رغبة بلاده في تثبيت نفسها "كطرف رئيسي محرك داخل الحلف الأطلسي".

ويتوقع أن يعلن قادة الأطلسي في وارسو عن "تعزيز عسكري لا سابق له منذ نهاية الحرب الباردة" عبر اتخاذ قرار بنشر 4 كتائب تضم 600 إلى ألف عنصر في أستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا بهدف طمأنة مخاوفها بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 واندلاع النزاع في شرق أوكرانيا.

وسيعلن كاميرون كذلك عن تمديد مهمة طائرات "تايفون" الحربية الأربع في دول البلطيق في إطار "مهمة شرطة البلطيق الجوية".

وتتولى بريطانيا في 2017 الرئاسة الدورية للقوة المشتركة ذات الجهوزية العالية بين جيوش دول الحلف، وهي وحدة قادرة على الانتشار خلال 48 ساعة ويمكن أن يصل عديدها إلى 5 آلاف عنصر.

وكان #الأطلسي قد اتخذ في 2014 تدابير كبيرة لزيادة قدرته على التدخل وبناء قواعد لوجستية في دول الاتحاد السوفياتي السابقة المجاورة لروسيا.

فيما يجتمع الرئيس الأميركي باراك #أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا #ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع نظرائهم في الحلف الجمعة والسبت في وارسو في إطار القمة التي تكتسي طابعا رمزيا في المدينة التي شهدت في 1955 التوقيع على إنشاء حلف وارسو ردا على الحلف الأطلسي.

وهي القمة الأخيرة التي يحضرها كاميرون الذي أعلن استقالته بعد تأييد البريطانيين الانفصال عن #الاتحاد_الأوروبي في استفتاء 23 حزيران/يونيو، وهو موضوع سيكون حاضرا خلال القمة.