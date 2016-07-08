مقتل خمسة جنود باشتباك مع المتمردين في جوبا

قتل خمسة من جنود القوات الموالية للرئيس #سلفا_كير مساء الخميس في #جوبا في اشتباك مع القوات المتمردة السابقة الموجودة في العاصمة بموجب اتفاق سلام هش، وفق متحدث باسم نائب الرئيس رياك مشار.

وقال المتحدث نيارجي رومان لوكالة فرانس برس: "حصل اشتباك أمس في حوالي الثامنة مساء بين قواتنا وقوات الجيش الشعبي"، مؤكداً معلومات نشرتها وسائل الإعلام.

وأضاف رومان: "حصل الاشتباك في حي غوديل أثناء عودة عربتين من وحدة الحماية التابعة لنا من مكتب نائب الرئيس إلى المدينة".

كما أشار إلى أن الظروف والأسباب الدقيقة للاشتباك لم تعرف بعد، موضحاً أنه "قتل وفق معلوماتنا خمسة من جنود الجيش الشعبي لتحرير جنوب السودان وأصيب اثنان من مقاتلينا".

من جانبه، أكد وزير الدفاع، كيول مانيانغ، كذلك متحدث باسم الجيش الشعبي.، حصول الاشتباك وحصيلة القتلى.

وكان الوضع هادئاً صباح الجمعة والحركة عادية في العاصمة، وفق مراسل فرانس برس.

وذكر المتحدث باسم مشار: "أريد أن أقول للناس إنه لا داعي للخوف. الوضع هادىء الآن وقادة الطرفين أمروا القوات بالبقاء في ثكناتها"، لافتاً إلى فتح تحقيق.

ويثير الحادث المخاوف من انهيار عملية السلام الهشة في جنوب السودان في الذكرى الخامسة لاستقلاله التي تصادف السبت. وقررت الحكومة عدم تنظيم احتفالات، في حين تعاني البلاد من أزمة اقتصادية عميقة بعد حرب أهلية استمرت سنتين وأوقعت عشرات الآلاف من القتلى.

وعاد مشار إلى جوبا في نيسان/أبريل تطبيقاً لاتفاق السلام الموقع في آب/أغسطس 2015 وشكل مع كير حكومة وحدة وطنية، لكن المعارك استمرت على الأرض.

وبموجب الاتفاق، تتمركز وحدة من المتمردين السابقين تضم 1370 جندياً وشرطياً في جوبا لحماية مشار. ويؤكد الجيش الشعبي أنه لم يبق في جوبا سوى 3420 جندياً.