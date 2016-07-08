موسكو: تحذر من نشر منظومة صواريخ أميركية بكوريا الجنوبية

حذرت روسيا، اليوم الجمعة، من أن نشر درع صاروخية أميركية في كوريا الجنوبية "يضر بالتوازن في المنطقة" وقد تكون له "عواقب لا يمكن إصلاحها".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "هذا النظام الدفاعي الصاروخي يضر بالتوازن في المنطقة". وأضافت "نأمل في أن يتجنب شركاؤنا القيام بتحركات ستكون لها عواقب لا يمكن إصلاحها".

وأضافت الخارجية الروسية أن "مثل هذه التحركات أيا تكن مبرراتها، لها تأثير سلبي على الاستقرار العالمي وتثير خطر تفاقم التوتر وستخلق مشاكل جديدة في شبه الجزيرة الكورية".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت واشنطن وسيول أنهما توصلتا إلى اتفاق ستنشر بموجبه الولايات المتحدة درعا متطورة مضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية للتصدي للتهديدات المتزايدة من جانب كوريا الشمالية.

وبدأ البلدان في فبراير بحث إمكانية نشر منظومة "ثاد"، وذلك بعد شهر من إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية الرابعة.