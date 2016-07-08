وزير: بريطانيا لن تنسحب من الناتو بعد خروجها من الاتحاد

أعلن وزير المشتريات الدفاعية البريطانية، فيليب دون، الجمعة، أن قرار الناخبين البريطانيين تأييد الخروج من #الاتحاد_الأوروبي في استفتاء أجري يوم 23 حزيران/يونيو لا يغير التزام البلاد بأن تبقى شريكاً قوياً في حلف شمال الأطلسي.

وقال دون للصحافيين خلال العرض الملكي الدولي للطيران، وهو أكبر عرض جوي عسكري في العالم، إن بريطانيا "لن تتقوقع على نفسها".

كما ذكر أن #بريطانيا لا تزال الشريك الدولي الأكبر في برنامج شركة لوكهيد مارتن لطائرات أف-35 المقاتلة، إذ تنتج مؤسسات في بريطانيا نحو 15% من كل طائرة يجري تصنيعها.