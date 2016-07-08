وفاة 12 شخصا بازدحام مروري في إندونيسيا

توفي 12 شخصا جراء التعب أو مضاعفات طبية مختلفة بسبب ازدحام مروري امتد على 20 كيلومترا واستمر ثلاثة أيام في إندونيسيا، ما عرقل حركة آلاف الأشخاص خلال عطلة عيد الفطر، على ما أفادت السلطات الجمعة.

وقد كانت هذه الزحمة التي شهدها جزء من الطريق السريع عند مخرج مدينة بريبيس في جزيرة جاوة، ضخمة لدرجة أن الاندونيسيين أطلقوا عليها تسمية "بريكست" أو "بريبيس ايكست" (مخرج بريبيس).

وفي كل عام، تشهد طرقات إندونيسيا، أكبر البلدان المسلمة في العالم لناحية التعداد السكاني، اختناقا مروريا ضخما في عيد الفطر في ظل توجه ملايين الأشخاص إلى قراهم للاحتفال بالعيد.

وأوضح وزير النقل الإندونيسي أن عددا من الضحايا هم أشخاص مسنون، كما أن آخرين توفوا بسبب التعب أو جراء مضاعفات طبية مختلفة.

وتحدثت وسائل الإعلام المحلية أيضا عن وفاة طفل يبلغ عاما واحدا بسبب اختناق ناجم عن استنشاق انبعاثات السيارات.