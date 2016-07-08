6 قتلى باعتداء انتحاري استهدف مسجداً في نيجيريا

قتل ستة أشخاص في هجوم انتحاري على مسجد في دامبوا شمال شرق نيجيريا، وفق ما صرح ناطق باسم الجيش النيجيري.

وأوضح الكولونيل ساني عثمان أن الهجوم نفذه "إرهابيان من بوكو حرام" قرابة الساعة 5.15 (4.15 بتوقيت غرينتش) في مدينة دامبوا التي تبعد حوالي 90 كلم جنوب غرب مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

وتابع قائلاً إن "الانتحاري الأول استهدف المسجد الكبير في دامبوا، لكن نظراً للإجراءات الأمنية المشددة لم يتمكن من دخوله. وبعدما خاب أمله قام بتفجير نفسه أمام المسجد". وأشار عثمان إلى أن "الانتحاري الثاني تمكن من التسلل الى مسجد آخر أصغر حيث قام بتفجير نفسه، ما أدى إلى مقتله مع ستة مصلين آخرين وجرح شخص واحد".

كما أضاف الناطق أن "الجريح نقل إلى المستشفى بينما تجري إزالة الأنقاض"، لافتاً إلى أنه "تم حشد جنود وتعزيزات أمنية في المنطقة".