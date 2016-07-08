96 ألف طفل سعوا للوصول إلى أوروبا في 2015 بأنفسهم

قالت وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي إن قرابة 96 ألف طفل سافروا إلى #أوروبا بمفردهم في 2015 للجوء للاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل أربعة أمثال العدد في 2014.

وأضاف مكتب دعم اللجوء لأوروبا في تقريره السنوي لعام 2015 أن أكثر من نصف القُصر الذين سافروا بدون مرافق كانوا من الأفغان يليهم السوريون والإريتريون.

ووصل أكثر من مليون شخص هربوا من الحروب والصراع في #الشرق_الأوسط وإفريقيا وآسيا إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي في أكبر أزمة #هجرة تشهدها القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال المكتب إن أكثر من 1.4 مليون شخص معظمهم سوريون وأفغان سعوا للحصول على حماية دولية في #الاتحاد_الأوروبي عام 2015 أي أعلى 110% من عام 2014 كما أنه الرقم الأعلى منذ بدأ الاتحاد الأوروبي عملية جمع البيانات في 2008.

وذكر التقرير أن واحدا من كل ثلاثة متقدمين سجل طلبا للجوء إلى #ألمانيا .

وارتفع عدد السوريين الذين قدموا طلبات لجوء ثلاثة أمثال ليصل إلى 380 ألفا بالإضافة إلى 200 ألف أفغاني وهو ما يمثل زيادة أربعة أضعاف عن أعداد الطلبات في 2014.

وأكد التقرير أن الزيادة غير المسبوقة في عدد طلبات اللجوء أدت إلى نقص أماكن الإقامة في العديد من الدول الأعضاء، "الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدهور مؤقت في معايير الاستقبال وتأخير الوصول إليها (أماكن الإقامة)".