أميركا: الشرطة تعرضت لإطلاق نار بـ3 مدن غير "دالاس"

قالت السلطات إن #الشرطة_الأميركية تعرضت لإطلاق نار في ثلاث ولايات يومي الخميس والجمعة، ربما بنفس الدافع وراء أعمال الشغب في #دالاس وهو استخدام الشرطة للعنف ضد السود.

وذكر مسؤولون أن رجلا في ولاية #تينيسي فتح النار على فندق وطريق سريع، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ضابط شرطة وعدة أشخاص آخرين يوم الخميس ربما بسبب حوادث بين الشرطة والسود.

وتعرضت الشرطة أيضا لكمين وأصيب بعض رجالها في #ميزوري و #جورجيا يوم الجمعة لكن المسؤولين لم يتوصلوا للدافع وراء ذلك.

وجاءت تلك الحوادث بعد هجوم دالاس الذي وقع في وقت متأخر يوم الخميس عندما قال جندي أميركي سابق شارك في الحرب الأفغانية، إنه يريد أن يقتل البيض وفتح النار على احتجاج وقتل خمسة ضباط شرطة وأصاب سبعة آخرين بالإضافة إلى اثنين من المدنيين.