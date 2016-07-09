أمين الحلف: أمن الناتو من أمن جيرانه بالشرق الأوسط

"إذا كان الجيران في مأمن فنحن سنكون في أمن".. هكذا أوجز أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ التحديات الأمنية التي تواجهها الدول العربية في جنوب شرق المتوسط والتأثيرات الأمنية المباشرة التي تطاول أوروبا جراء الانهيارات الأمنية في العراق وسوريا وليبيا.

وشاركت تونس والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين في المباحثات التي أجراها وزراء الدفاع لدول الحلف، فور انتهاء أعمال القمة، ظهر يوم الجمعة في وارسو.

وعقب دبلوماسي رفيع المستوى أن الخبرات التي يقدمها حلف شمال الأطلسي لدعم قدرات بعض الدول العربية المجاورة ليست خدمة وليست عملا خيريا، بل يقدمها الحلف للشركاء بحكم الترابط العضوي بين أمن الحلف وأمين الدول المجاورة.

وتستهدف المساعدات التي يقدمها حلف الناتو للدول المجاورة في الجنوب دعم الحرب التي يقودها التحالف الدولي ضد تنظيم داعش والحيلولة دون تمدد التنظيمات الإرهابية والمساهمة في إدارة أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.

وأوضح مصدر رفيع المستوى أن نطاق التغطية التي ستؤمنها طائرات الإنذار المبكر (ايواكس) التابعة للحلف تشمل أجواء العراق وسوريا من أجل توفير البيانات الضرورية لقوات التحالف الدولي.

وتهدف المساعدات التقنية والخبرات التي يقدمها الحلف للشركاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مجالات حماية الحدود والمؤسسات الدفاعية.

ويزود حلف الناتو الأردن بخبرات حماية الحدود وتعزيز حماية البنى التحتية من مخاطر القرصنة.

ويحتضن الأردن برامج تدريب الحلف لضباط عراقيين في مجالات نزع الألغام.

وأوضح الدبلوماسي الغربي أن برامج التدريب شملت 350 ظابطا حتى الآن، وقد استجابت القمة لطلب الحكومة العراقية نقل عمليات تدريب الضباط العراقيين للعراق في بداية العام2017.

وشدد المصدر على أن انخراط الضباط العراقيين في برامج التدريب يخضع لمعايير شاملة (غير طائفية) حيث يستند الحلف إلى تجارب #الدول الأخرى في العراق.

ويزود الحلف تونس بخبرات في مجال هيكلة الاستخبارات العسكرية وتدريب القوات الخاصة من أجل تعزيز قدرات الدولة التونسية في جهود مكافحة الإرهاب.

وتكمل المساعدات التي يقدمها الحلف المساهمات الأخرى التي تؤمنها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، على صعيد ثنائي، من أجل تعزيز قدرات أجهزة الأمن التونسية، كما يمول الاتحاد الأوروبي من ناحيته برامج إطلاح أجهزة الأمن في #تونس.

ووافقت قمة حلف #شمال_الأطلسي على توسيع وجود أساطيل الحلف في #المتوسط من أجل دعم العمليات التي يتولاها الاتحاد الأوروبي قبالة المياه الليبية.

وتهدف عملية صوفيا إلى تفكيك شبكات التهريب وتنفيذ حظر السلاح. ووافق الاتحاد على طلب #حكومة_الوفاق الوطني في #ليبيا تدريب خفر السواحل اللليبي في المياه الدولية. كما أبدى حلف الناتو استعداده لمساعدة ليبيا على تدريب قواتها البحرية.