أوباما يحث ميركل على خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك #أوباما حث المستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل اليوم السبت على ضمان حدوث انتقال منظم وعلاقة وثيقة بين #بريطانيا و #الاتحاد_الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

وأضاف المسؤول أن أوباما وميركل أكدا خلال اجتماعهما على هامش قمة لحلف شمال #الأطلسي في #وارسو "على الحاجة إلى عملية منظمة لتحديد مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وتابع المسؤول "اتفقا على أن وجود علاقة متكاملة للغاية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستكون في مصلحة حلف الأطلسي".