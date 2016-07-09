أوباما يختصر زيارته لأوروبا للتوجه إلى دالاس

أعلن #البيت_الأبيض الجمعة أن الرئيس باراك #أوباما قرر اختصار زيارته إلى #أوروبا للتوجه في مطلع الأسبوع المقبل إلى #دالاس حيث قُتل مساء الخميس خمسة شرطيين برصاص قناص تصرف بمفرده.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية #جوش_ارنست إن أوباما سيعود إلى #واشنطن مساء الأحد "أي قبل يوم مما كان مقررا مسبقا" وسيتوجه إلى دالاس "في مطلع الأسبوع المقبل"، تلبيةً لدعوة من رئيس بلدية المدينة مايك راولينغز.

وأضاف أن أوباما سيواصل كذلك الأسبوع المقبل "العمل على جمع الناس لدعم شرطيينا ومجتمعاتنا وإيجاد أرضية تفاهم عبر مناقشة إجراءات سياسية تعالج الفوارق العنصرية الكامنة في منظومة قضائنا الجنائي".

وكان أوباما الذي أمر بتنكيس الأعلام خمسة أيام حدادا، ودان "الهجمات الشنيعة، المحسوبة والمقززة"، مؤكداً أن "لا شيء يمكن أن يبرر هذا النوع من الهجمات أو العنف ضد قوات الأمن".

وقُتل خمسة شرطيين وجرح سبعة آخرون مساء الخميس في مدينة دالاس بولاية #تكساس برصاص قناص واحد تصرف بمفرده من دون أن تكون له أي صلة بأي تنظيم إرهابي، وذلك أثناء تنظيم تجمع احتجاجي على مقتل رجلين أسودين برصاص شرطيين في ولايتي #لويزيانا و #مينيسوتا .