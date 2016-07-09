اعتقال 4 مقدونيين يشتبه بقتالهم مع داعش

أعلن مصدر في #الشرطة_المقدونية السبت أن 4 مقدونيين يشتبه بقتالهم في صفوف تنظيم #داعش في #سوريا و #العراق ، اعتقلوا في بلادهم.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت المسؤولة في الشرطة ديانا نيديليكوفيتش، إن "الشرطة اعتقلت 4 من عناصر تنظيم داعش الذين قاتلوا في سوريا والعراق، وتفيد معلوماتنا أنهم كانوا مقاتلين في صفوف تنظيم داعش".

وما زالت الشرطة التي تنفذ هذه العملية منذ مساء الجمعة، تبحث عن 3 أشخاص، ما زال اثنان منهم في الجبهة على الأرجح.

وجرت عمليات دهم في سكوبيي وتيتوفو (شمال غرب). وضبطت #أجهزة_كمبيوتر وهواتف محمولة وجوازات سفر، كما قال المصدر نفسه.