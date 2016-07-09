الأطلسي يخصص مليار دولار سنوياً لدعم القوات الأفغانية

قال الأمين العام لحلف شمال #الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت، إن أعضاء الحلف وعدوا #الولايات_المتحدة بأنهم سيخصصون نحو مليار دولار سنويا على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة للمساعدة في تمويل #الجيش_الأفغاني.

وأضاف ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في اليوم الثاني من قمة الحلف في العاصمة البولندية #وارسو "لدينا الآن مليار دولار في صورة التزامات غير أميركية". ولمح إلى أنه لا تزال هناك #تعهدات في الطريق وقال "نحن قريبون جدا" من الهدف.

وتابع في ما يخص مهمة الحلف لتدريب القوات المسلحة الأفغانية "نحن مستعدون للبقاء. هذا هو السبب الذي يجعلنا مستعدين للبقاء بعد 2016".

ومن المقرر أن تمتد المهمة إلى عام 2017، وسيشارك فيها 12 ألفا من قوات الحلف والقوات الأميركية.