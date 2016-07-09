بريطانيا لن تجري استفتاء ثانياً بعد بريكست

ردت الحكومة البريطانية، السبت، على أكثر من أربعة ملايين مواطن وقعوا عريضة للدعوة إلى تنظيم استفتاء ثان بعد استفتاء 23 حزيران/يونيو حول الخروج من #الاتحاد_الأوروبي ، وأبلغتهم أنها لن تجري استفتاء ثانياً.

وتلقى كل شخص وقع على العريضة رسالة إلكترونية ممهورة من وزارة الخارجية التي كتبت فيها أن "الحكومة أجابت على العريضة التي وقعتها".

وقد دعت هذه العريضة "الحكومة إلى تطبيق قاعدة تفيد أنه إذا كان التصويت على البقاء أو الخروج (من الاتحاد) يستند إلى أقل من 60% من الذين أدلوا بأصواتهم مع نسبة مشاركة أقل من 75%، فيتعين عندئذ إجراء استفتاء جديد".

وأضافت الوزارة: "كما قال رئيس الحكومة بوضوح في كلامه أمام مجلس العموم في 27 حزيران/يونيو، كان الاستفتاء أهم ممارسة ديمقراطية في التاريخ البريطاني، وقد شارك فيه أكثر من 33 مليون شخص".

كما خلصت الرسالة إلى القول إن "رئيس الوزراء والحكومة قالا بوضوح إنه تصويت وحيد من أجل جيل واحد... وينبغي احترام القرار. يتعين علينا الآن الإعداد لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي والحكومة مصممة على ضمان أفضل نتيجة ممكنة للشعب البريطاني في هذه المفاوضات".

وصوت 17.4 مليون بريطاني لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد (أي 51.9%)، في مقابل 16.1 مليون صوتوا للبقاء في الاتحاد، في 23 حزيران/يونيو الماضي، وبلغت نسبة المشاركة 72.2%.

كذلك أدت نتيجة الاستفتاء إلى استقالة رئيس الوزراء، ديفيد #كاميرون ، الذي سيعين خلفه في التاسع من أيلول/سبتمبر. وسيختار النواب المحافظون خليفته بين وزيرة الدولة للطاقة، اندريا ليدسوم، ووزيرة الداخلية، تيريزا ماي.

وتقع على عاتق رئيس الوزراء الجديدة مسؤولية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي وتعطي مهلة سنتين لإنهاء الانفصال.