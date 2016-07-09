تركيا توقف 1416 شخصاً حاولوا التسلل من سوريا وإليها

ضبطت القوات الأمنية #التركية 1416 شخصاً خلال محاولتهم التسلل من وإلى الأراضي #السورية، وفق بيانٍ صادر عن رئـاسة الأركان التركية.

وأوضح البيان أن 1416 حالوا التسلل إلى #تركيا.

إلى ذلك، ذكرت مصادر قضائية تركية لوكالة #الأناضول أن دعاوى قضائية تم فتحها بحق 164 شخصاً، على خلفية دخولهم تركيا بصورة غير قانونية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتشدد تركيا إجراءاتها الأمنية بطول حدودها مع #سوريا ، للحيولة دون حدوث عمليات تسلل إلى الأراض السورية بهدف الانضمام إلى صفوف #داعش ، ولمنع تسلل أفراد التنظيم ذاته إلى تركيا.