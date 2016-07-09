تركيا.. هبوط أول طائرة سياحية روسية بعد "الأزمة"

هبطت أول طائرة روسية السبت في منتجع أنطاليا السياحي في تركيا مع انتهاء الأزمة الدبلوماسية التي استمرت ثمانية أشهر بين البلدين.

وأقلعت الطائرة صباحاً من مطار فنوكوفو في موسكو وهي تقل 189 سائحاً وهبطت في المنتجع السياحي على البحر المتوسط، وفق محطة التلفزيون التركية.

كما أعلن #الكرملين، في 29 حزيران/يونيو 2016، أن الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، ونظيره التركي رجب طيب #أردوغان، أجريا أول حديث هاتفي، منذ إسقاط #تركيا طائرة روسية في #سوريا في العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين، إن الاتصال اندرج في مساعي تحسين العلاقات بين البلدين، بعد تدهورها نتيجة حادث تشرين الثاني/نوفمبر، الذي أدى إلى فرض #موسكو عقوبات على #أنقرة.

وكان أردوغان قد أرسل رسالة إلى بوتين، قالت موسكو إنها تضمنت اعتذاراً عن إسقاط الطائرة الذي أحدث قطيعة بين البلدين ودفع موسكو إلى فرض عقوبات على المنتجات التركية وعلى السياحة مع تركيا، وأدى إلى تبادل الاتهامات بين قادة البلدين إذ اعتبر بوتين ما حدث "طعنة في الظهر" وطلب من أردوغان الاعتذار.

كذلك سدد منع وكالات السفر الروسية من تنظيم رحلات إلى تركيا ضربة إلى قطاع السياحة التركي الذي يعتمد إلى حد كبير على السياح الروس ولا سيما منتجعات البحر المتوسط.