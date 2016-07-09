روسيا: داعش يسقط مروحية في تدمر ويقتل طيارين روسيين

أصدرت وزارة الدفاع الروسية بياناً أعلنت فيه أن عناصر من تنظيم #داعش تمكنوا من إسقاط مروحية سورية من طراز مي-25 في منطقة #تدمر كان يقودها عسكريان روسيان، وذلك بعد أن اشتبكت المروحية مع مجموعة المتطرفين.

وأورد بيان للوزارة نقلته وكالات الأنباء الروسية: "في الثامن من حزيران/يونيو، كان الطياران المدربان ريافغات خابيبولين وايفغيني دولغين يقومان بمهمة في مروحية سورية من طراز "ام آي. 25" في الوقت نفسه كان مقاتلون لتنظيم داعش يشنون هجوما شرق تدمر".

وتابع البيان: "بعد أن نفدت ذخائرها وخلال عودتها وقعت المروحية تحت نيران الإرهابيين، وتحطمت في أرض خاضعة لسوريا. وقد قتل أفراد طاقمها".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت منتصف حزيران/يونيو مقتل جنديين روسيين، أحدهما قتل بانفجار سيارة مفخخة بينما كان يؤمن حماية موكب إنساني في منطقة حمص، والثاني جرح قرب حلب وتوفي في مستشفى عسكري في موسكو في وقت لاحق.

مع إسقاط المروحية في تدمر، يرتفع بذلك إلى 12 العدد الرسمي للجنود الروس الذين قضوا في سوريا منذ بدء عمليات القصف الروسية في أيلول/سبتمبر الماضي دعما لنظام بشار الأسد.