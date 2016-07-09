سبعة قتلى في هجوم لبوكو حرام بشمال شرق نيجيريا

قُتل سبعة أشخاص في هجوم لإرهابيي #بوكو_حرام في مدينة بشمال شرق #نيجيريا قرب الحدود مع #الكاميرون ما أدى إلى فرار عدد كبير من السكان، وفق ما أفاد شهود السبت.

وروى سكان فارون لوكالة "فرانس برس" أن مقاتلين من بوكو حرام دخلوا على دراجات نارية مدينة #ران في شمال شرق البلاد قرابة منتصف ليل الجمعة وأطلقوا النار على منازل.

وقال أحد السكان في اتصال هاتفي مع "فرانس برس": "أطلقوا النار على منازلنا فيما كنا نائمين وقتلوا سبعة أشخاص قبل أن ينهبوا المؤونة والأدوية من المستشفى الوحيد في المدينة".

وأضاف أن الإرهابيين بقوا لنحو ساعتين في ران. وفر عدد كبير من السكان من المدينة في اتجاه الكاميرون المجاورة أو إلى مدينة #غامبورو التي تبعد 28 كلم.

وأكد الجيش وقوع الهجوم في بيان السبت، لافتاً إلى مقتل اثنين من عناصره و16 مسلحا.

وفي حزيران/يونيو، قُتل ثمانية أشخاص ونهبت مؤن في هجوم لبوكو حرام على قريتين مجاورتين لمدينة ران.