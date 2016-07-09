3 قتلى في اعتداء لـ"العمال الكردستاني" جنوب شرقي تركيا

قتل ثلاثة أشخاص هم جنديان تركيان ومدني، السبت، في اعتداء بسيارة مفخخة في جنوب شرقي تركيا، بحسب ما أعلنت قوات الأمن التي نسبته إلى حزب العمال الكردستاني.

وقالت المصادر نفسها إن 10 أشخاص أصيبوا في هذا الهجوم الذي استهدف مركزاً للشرطة قرب مدينة ماردين.

ويشن "العمال الكردستاني" هجمات شبه يومية في جنوب شرقي تركيا ذي الغالبية الكردية منذ انهيار وقف إطلاق النار في تموز/يوليو 2015.

كما ردت قوات الأمن التركية بقصف مدن الجنوب الشرقي مخلفة عدداً كبيراً من الضحايا.

وأعلن الجيش، السبت، أنه قتل الجمعة 17 عنصراً في حزب العمال الكردستاني في سمدنلي في محافظة هكاري، ومقاتلين اثنين في باسكال في محافظة فان.

وتبنى "العمال الكردستاني" في حزيران/يونيو اعتداء أسفر عن ستة قتلى في ميديا بمحافظة ماردين.

من جهتهم، تبنى "صقور حرية كردستان"، أحد فروع حزب العمال، اعتداء بسيارة مفخخة في قلب اسطنبول في حزيران/يونيو أدى إلى مقتل 11 شخصاً، بينهم ستة شرطيين.