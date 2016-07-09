موسكو ترد على واشنطن بطرد دبلوماسيين أميركيين

أعلنت #موسكو السبت أنها طردت دبلوماسيين #أميركيين ردا على طرد #واشنطن اثنين من دبلوماسييها بعد تعرض دبلوماسي أميركي "لاعتداء" على يد شرطي روسي الشهر الماضي.

وقال نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، إنه "بعد خطوة الولايات المتحدة غير الودية كان على اثنين من دبلوماسيي السفارة الأميركية أن يغادرا موسكو. أعلنا شخصين غير مرغوب فيهما لقيامهما بأنشطة لا تتماشى مع صفتهما الدبلوماسية".

واتهم ريابكوف الدبلوماسيين بأنهما عميلان لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه)، مشيراً إلى أن أحدهما كان طرفاً في مشاجرة مع شرطي في موسكو تسببت بعملية طرد الدبلوماسيين هذه.

كما أضاف: "نأمل بأن تقر واشطن بسياستها الظالمة إزاء روسيا. إذا قرروا أن يمضوا قدماً على طريق التصعيد فلن يبقى الأمر بدون رد".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أنها طردت في منتصف حزيران/يونيو الفائت دبلوماسيين روسيين رداً على تعرض دبلوماسي أميركي لاعتداء في موسكو على يد شرطي روسي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، إنه "في 17 حزيران/يونيو طردنا من الولايات المتحدة مسؤولين روسيين رداً على هذا الاعتداء" الذي تعرض له الدبلوماسي الأميركي في موسكو في 6 من الشهر نفسه.

كذلك أوضح كيربي أن شرطياً روسياً اعتدى يومها على دبلوماسي أميركي معتمد في روسيا أثناء محاولة الأخير دخول حرم السفارة الأميركية في موسكو بعد التعريف بنفسه. لكن روسيا ترفض هذه الرواية وتصر على أن الدبلوماسي عميل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تهجم على الشرطي أثناء محاولته توقيفه للتدقيق في هويته بعد عودته من مهمة تجسس في المدينة.

وتشهد العلاقات فتوراً بين موسكو وواشنطن بسبب الأزمة في اوكرانيا.