هولاند يبدي قلقه مجدداً من انتخاب ترامب رئيساً لأميركا

أعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا #هولاند السبت عن قلقه إزاء احتمال أن تؤدي الانتخابات الأميركية في الخريف المقبل إلى "إعادة النظر" في العلاقة التي تربط بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال هولاند في مؤتمر صحافي عقده على هامش قمة #الحلف_الأطلسي في #وارسو "نعتبر أن هذا الرابط مهم جدا أن الانتخابات التي ستجري في الولايات المتحدة يجب ألا تعيد النظر في هذا الرابط بين #فرنسا وأوروبا من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى".

وأضاف "نحن بحاجة لهذه العلاقات من أجل السلام والأمن، وعلينا أيضا أن نؤكد أن هذا الرابط قادر أن يكون فعالا في مكافحة الإرهاب. وهذا ما أكدناه خلال الأشهر القليلة الماضية".

وتشارك فرنسا في العمليات العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم #داعش في #العراق و#سوريا.

كما سمحت واشنطن للاستخبارات الفرنسية بأن تطلع على معلومات للاستخبارات الأميركية بشكل أوسع، بعد اعتداءات الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس.

إلا أن الرئيس الفرنسي حذر في الوقت نفسه قائلا "إذا كانت هذه العلاقة مهمة فهذا يجب ألا يدفع الأوروبيين إلى الاعتقاد بأنهم لن يكونوا بحاجة لجهود إضافية في مجال الدفاع" عن أنفسهم.

وتشارك فرنسا عسكريا بقوة في منطقة ما وراء الصحراء الإفريقية، وترغب بأن تتقاسم الدول الأوروبية الأخرى معها جزءا من هذا العبء العسكري بمواجهة التنظيمات المتطرفة.

وكان هولاند قال في نهاية حزيران/يونيو إن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية "سيعقد العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة".

وأضاف في تصريح لصحيفة "لي زيكو" أن "شعاراته (ترامب) تختلف قليلا جدا عن شعارات اليمين المتطرف في اوروبا وفرنسا"، ذاهبا إلى حد القول ان انتخاب ترامب سيكون "خطيرا".