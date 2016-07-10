شرطة دالاس تتلقى تهديدا مجهولا وتغلق مقرها

أغلقت السلطات الأميركية مقر شرطة #دالاس والمناطق المجاورة ونشرت فرق التدخل السريع في المنطقة بعد أن تلقت إدارة الشرطة تهديدا مجهولا ضد ضباطها بالمدينة.

وأعلنت شرطة أنها تلقت تهديدا مجهولا ضد ضباطها بالمدينة وإنها تتخذ إجراءات احترازية إضافية من أجل السلامة.

وقالت شرطة دالاس في بيان عبر البريد الإلكتروني: "تلقت إدارة شرطة دالاس تهديدا مجهولا ضد سلطات إنفاذ القانون في مختلف أنحاء المدينة واتخذت إجراءات احترازية".

كما أعلنت شرطة مدينة دالاس أنها فرضت السبت طوقا أمنيا حول مقرها العام، في إجراء احترازي يأتي بعد يومين من مقتل خمسة من عناصرها إصابة سبعة آخرين برصاص رجل أسود.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن عناصر من وحدة التدخل السريع "سوات" انتشروا حول المبنى المركزي لشرطة دالاس.

وبحسب صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز"، فإن الإنذار صدر إثر رصد رجل يرتدي قناعا. وقالت الصحيفة: "تم رصد رجل يرتدي قناعا أسود في موقف للسيارات يقع خلف المقر العام". وأفادت وسائل إعلام أنه على الأثر بدأ رجال الشرطة بتفتيش هذا الموقف.

كما قال شاهد من وكالة "رويترز" إن الضباط يمشطون مرأبا كبيرا خارج مقر الشرطة.