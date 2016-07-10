أوباما في زيارة خاطفة لإسبانيا بسبب مجزرة دالاس

وصل الرئيس الأميركي باراك #اوباما مساء السبت إلى مدريد في زيارة رسمية تستمر أقل من 24 ساعة بعدما اضطرته مجزرة #دالاس إلى اختصار جولته الأوروبية.

وهبطت طائرة الرئيس في قاعدة توريخون دي اردوز قرب مدريد الطائرة الرئاسية التي أقلت أوباما من #وارسو حيث حضر قمة حلف شمال الأطلسي.

وكان في استقبال أوباما على أرض المطار الملك فيليبي السادس الذي سبق والتقى الرئيس الأميركي في سبتمبر 2015 خلال زيارة رسمية للعاهل الاسباني.

وهذه أول زيارة رسمية للرئيس الأميركي الى إسبانيا، إحدى الدول الأوروبية الكبيرة التي لم يزرها أوباما خلال ولايتيه المتعاقبتين.

وسيستقبل العاهل الإسباني الرئيس الأميركي في قصره الملكي، ثم يلتقي بعدها أوباما رئيس الحكومة المنتهية ولايته ماريانو راخوي.

كما سيلتقي أوباما في مدريد قادة المعارضة قبل أن يتوجه عصرا الى روتا، القاعدة البحرية القريبة من قادس في اقصى جنوب اسبانيا حيث تتمركز 4 سفن حربية اميركية في اطار منظومة الدرع الصاروخية الاميركية.

وبعد زيارة قاعدة "روتا يغادر أوباما عائدا الى الولايات المتحدة لزيارة دالاس حيث وقعت الخميس مجزرة خلال تجمع ضد عنف الشرطة وارتكبها رجل أسود أردى بالرصاص 5 شرطيين وأصاب 7 آخرين بجروح قبل أن تقتله الشرطة.

