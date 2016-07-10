شكري في حضور نتنياهو: حل الدولتين ليس بعيد المنال

أكد وزير الخارجية المصري #سامح_شكري أن مصر ملتزمة بدعم السلام في المنطقة والوصول لحل شامل وعادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يؤدي في النهاية لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها #القدس الشريف .

وقال في مؤتمر صحافي مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في تل ابيب اليوم الأحد إن رؤية حل الدولتين ليست بعيدة المنال، موضحا أن معاناة الشعب الفلسطيني تزداد صعوبة يوما بعد يوم، وأن زيارته لإسرائيل جاءت لاستكمال الحوار وخطوة جادة من أجل تحقيق حل الدولتين.

وأضاف أن الزيارة التي قام بها إلى #إسرائيل اليوم تأتي في إطار جهد مصري نابع من شعور بالمسؤولية تجاه تحقيق السلام لنفسها وجميع شعوب المنطقة، كما تأتي في إطار الرؤية التي عبر عنها الرئيس عبدالفتاح #السيسي لتحقيق سلام شامل وعادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ووضع حد نهائي لهذا الصراع الطويل.

وقال وزير خارجية مصر إن هذا الإنجاز إذا تحقق سيكون له آثار إيجابية على منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً استعداد مصر للإسهام بفاعلية في تحقيق هذا الهدف استناداً إلى تجربتها التاريخية في تحقيق السلام والثقة التي تحظى بها كداعمة للاستقرار ونصير لمبادئ العدالة.

وقال إنه قام في 29 يونيو الماضي بزيارة هامة إلى رام الله، التقى خلالها القيادة الفلسطينية، ويزور اليوم إسرائيل لاستكمال نفس الحوار، من أجل التوصل إلى خطوات جادة على الطريق السليم لتفعيل مقررات الشرعية الدولية واحترام الاتفاقيات والتفاهمات التي سبق أن توصل إليها طرفا النزاع من أجل تحقيق حل الدولتين.

وكشف شكري أنه يتطلع إلى مناقشة ما تقدم بشأن عملية السلام بقدر من التفصيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدد من الجوانب السياسية المرتبطة بملف العلاقات الثنائية.