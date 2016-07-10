مجلس الأمن يجتمع لبحث الوضع في جنوب السودان

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع اليوم الأحد بناء على طلب الولايات المتحدة لمناقشة تجدد القتال في جوبا عاصمة جنوب السودان.

واندلع العنف مجددا في جوبا اليوم الأحد، وقالت القوات الموالية لرياك مشار نائب الرئيس إن قوات الرئيس سلفا كير هاجمت مقر إقامة مشار مما زاد المخاوف من تجدد الحرب الأهلية في الدولة التي لم يتعد عمرها خمسة أعوام.

وأجرى الرئيس السوداني عمر البشير اتصالا هاتفيا برئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار.

وقبل الجانبان وساطة الرئيس السوداني لإيقاف القتال الدائر بين أنصار الرئيس ونائبه في العاصمة جوبا منذ الجمعة الماضي والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن مئتي قتيل من الطرفين.