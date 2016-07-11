أميركا تنقل سجينين من غوانتانامو إلى صربيا

قالت السلطات الأميركية اليوم الاثنين، إن اثنين من سجناء معتقل غوانتانامو العسكري التابع للولايات المتحدة بكوبا، يجري نقلهما إلى صربيا ليتبقى 76 من المحتجزين في تلك المنشأة.

وأعلن البنتاغون نقل اليمني منصور أحمد سعد والطاجيكي محمد دولتوف.

وقال لي ولوسكي مبعوث وزارة الخارجية الخاص بإغلاق غوانتانامو "إن هذه أول مرة تنقل فيها الولايات المتحدة سجناء من غوانتانامو إلى صربيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيان "تقدر الولايات المتحدة المساعدة السخية من جانب صربيا في جهود الولايات المتحدة المتواصلة لإغلاق منشأة الاعتقال في خليج غوانتانامو". وأضاف "هذه المبادرة الإنسانية الكبيرة تتسق مع ريادة صربيا على الساحة العالمية".

وأصدرت 6 وزارات وهيئات أميركية قبل نحو 6 سنوات الموافقة على نقل دولتوف هي وزارات الدفاع والخارجية والعدل والأمن الداخلي ومكتب مدير المخابرات القومية وهيئة الأركان المشتركة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "إن مجلس المراجعة وافق في أكتوبر على نقل سعد بعدما قرر أن اعتقاله لم يعد ضروريا بالنسبة للأمن القومي.

وقال ولوسكي "إن إدارة الرئيس باراك أوباما أخطرت الكونغرس بموجب القانون بنيتها نقل الرجلين".

كان الرئيس الأميركي باراك أوباما يأمل في إغلاق السجن خلال فترته الرئاسية الأولى في 2009 لكنه واجه معارضة من كثير من المشرعين الجمهوريين وأيضا من بعض رفاقه الجمهوريين.

وأغلب السجناء الباقين في غوانتانامو محتجزون دون تهمة أو محاكمة منذ القبض عليهم في الخارج عقب هجمات 11 سبتمبر2001 في الولايات المتحدة.

وقالت الولايات المتحدة أمس الأحد إنها نقلت سجينا يمنيا من غوانتانامو إلى إيطاليا.