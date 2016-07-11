إندونيسيا تعلن عن إعدامات بالرصاص تشمل أجانب

أكد النائب العام الإندونيسي إتش.إم براسيتيو، الاثنين، أن #إندونيسيا ستعدم #مدانين من بينهم أجانب هذا العام.



وأضاف أن السجناء سيُعدمون رميا بالرصاص قريبا، ولكنه لم يدل بتفاصيل بشأن الجرائم التي أدينوا بارتكابها.



وقال براسيتيو للصحافيين إن "تنفيذ حكم الإعدام سيتم بعد فترة عطلة عيد الفطر" التي انتهت للتو.



وتابع: "هناك أكثر من شخصين ويوجد أجانب. ثمة احتجاجات ولكننا مع ذلك سننفذ أحكام #الإعدام".



وأعدمت إندونيسيا العام الماضي 14 شخصا معظمهم مهربو مخدرات أجانب وتوعدت بزيادة هذا العدد على الرغم من الإدانة الدولية.



وصرح براسيتيو سابقا بأن ما لا يقل عن 16 سجينا سيُعدمون هذا العام.