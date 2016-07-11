بريطانيا.. ماي المرشحة الوحيدة لمنصب رئيس الوزراء

أصبحت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الاثنين المرشحة الوحيدة لخلافة رئيس الوزراء المستقيل ديفيد كاميرون، بعد انسحاب منافستها وزيرة الدولة للطاقة أندريا ليدسوم من السباق لرئاسة حزب المحافظين.

وأعلنت ليدسوم انسحابها من السباق، مشيرة إلى أن تيريزا ماي أكثر قدرة على تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن ماي "هي الشخص المثالي لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأفضل الشروط التي تخدم الشعب البريطاني".

وبمجرد إعلان توليها زعامة الحزب ستصبح ماي تلقائيا رئيسة وزراء بريطانيا خلفاً لديفيد كاميرون.

ولم يوضح غراهام برادي الإطار الزمني لتوليها المنصبين، لكنه قال إن العملية ستنتهي "قريبا جدا".

يذكر أن كاميرون استقال بعد أن فشل في إقناع البريطانيين بالتصويت للبقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو، ومن المقرر إعلان خليفته في 9 سبتمبر المقبل.